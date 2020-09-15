Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

RAVENT

Raventin yaprakları toksik içermektedir. Eğer çiğ yemek isterseniz bile az bir miktarda tüketmeniz önerilir. Yaprakları haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirisniz. Süper bir besin olan ravent lezzetli ve aynı zamanda çok sağlıklı.