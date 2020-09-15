Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...
Besinlerin bizlere faydaları yadsınamaz. Tabi ki doğru tüketildiği sürece... Günümüzde çiğ yiyeceklerin tüketimi giderek artıyor. Birçok kişi sebzelerin çiğ yenmesini öneriyor. Ancak bu durum her sebzede geçerli olmayabiliyor. Bazı besinlerin çiğ tüketilmesi birçok sağlık problemine neden oluyor. İşte asla çiğ tüketmemeniz gereken o besinler…
15.09.2020 09:49
- Son Güncelleme: 15.09.2020 09:49
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