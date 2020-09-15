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Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

Besinlerin bizlere faydaları yadsınamaz. Tabi ki doğru tüketildiği sürece... Günümüzde çiğ yiyeceklerin tüketimi giderek artıyor. Birçok kişi sebzelerin çiğ yenmesini öneriyor. Ancak bu durum her sebzede geçerli olmayabiliyor. Bazı besinlerin çiğ tüketilmesi birçok sağlık problemine neden oluyor. İşte asla çiğ tüketmemeniz gereken o besinler…

15.09.2020 09:49 - Son Güncelleme: 15.09.2020 09:49
Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

PATLICAN

Patlıcanlar, kalsiyum emilimini azaltan solanin içerir ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Bunun sonucunda mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma problemi yaşayabilirsiniz. Patlıcanı pişirirseniz solanini nötralize edersiniz.

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Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

RAVENT

Raventin yaprakları toksik içermektedir. Eğer çiğ yemek isterseniz bile az bir miktarda tüketmeniz önerilir. Yaprakları haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirisniz. Süper bir besin olan ravent lezzetli ve aynı zamanda çok sağlıklı.

Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

PATATES

Patatesi çiğ yememek en iyisidir. Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında tehlikeli miktarda solanin içerebilirler. Bu da çiğ patlıcan yemekle aynı belirtilere neden olabilir.

Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

BARBUNYA FASULYESİ

Çiğ barbunya son derece lezzetsizdir. Sadece tadı kötü olmakla kalmaz aynı zamanda mide kramplarına, kusma ve ishale neden olabilir.

Çoğu kişi bu hatayı yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Böyle tüketirseniz faydadan çok zarar...

MANTARLAR

Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.

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