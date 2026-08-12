Çocukluk travmaları beyin hücrelerinde kalıcı bir "yara izi" bırakabilir

SONRA AYNI MEKANİZMA BU KEZ KAPATILDI

Araştırmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ters yönde yapılan deneydi.

↺ TERS YÖNDE DENEY SETD7 mekanizması bu kez kapatıldı 3 AŞAMA 1 SETD7 Bilim insanları, erken yaşta stres yaşamış farelerde SETD7'nin aşırı çalışmasını engelledi. 2 DNA Böylece DNA'nın ilgili bölgeleri daha sıkı paketlenmiş halde kaldı. 3 SONUÇ Bu fareler yetişkinliklerinde yeniden stresle karşılaştığında beklenen aşırı hassasiyet ortaya çıkmadı.

Sosyal davranışları ve çevreyi keşfetme eğilimleri, stres yaşamayan farelere yakın kaldı.

Dopamin hücreleri de normalden fazla hareketlenmedi.

HÜCRE SANKİ "BİR DAHAKİ SEFERE HAZIR OL" DİYOR

Çalışmanın ortaya koyduğu model oldukça çarpıcı.

Erken dönemde yaşanan stres sona eriyor ancak hücre içindeki bazı genler eski haline tamamen dönmeyebiliyor.

SETD7 artıyor.

DNA'nın belirli bölgeleri daha açık kalıyor.

Stresle ilgili genler, gelecekte gelecek yeni bir sinyale karşı daha kolay çalıştırılabilir hale geliyor.

Böylece ilk stres ortadan kalksa bile hücrenin çalışma düzeni, bir sonraki stres için daha düşük bir eşikte beklemeye devam edebiliyor.

Araştırmacıların "moleküler iz" olarak tanımladığı durum tam olarak bu.