TARİHSEL KARNELER NE SÖYLÜYOR?

Surrey Üniversitesi araştırmacıları, 1951-1956 arasında doğan 45 bini aşkın kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. 1940'ta başlayan uygulama 1953'e kadar devam etti. Bu dönem, erken yaşta şeker kısıtlamasıyla yetişkinlikteki kaygı arasında olası bir bağ olup olmadığını araştırmak için bir fırsat sundu.

Karşılaştırmada, kısıtlamaya anne karnında başlayıp doğumdan sonra 6, 12, 18 ya da 24 aya kadar maruz kalanlar; yalnızca anne karnında maruz kalanlar ve kısıtlamayla hiç karşılaşmayanlar yer aldı.