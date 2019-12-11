Cinsel gücü arttırsın diye ne içtiklerini duyanın midesi kalkıyor! Bunu içmek yürek ister
İnsanlık tarihi ilkel dönemlerden bugüne, hep doğadan bir şeylerle tedavi olmaya, şifa bulmaya çalıştı, idrardan tutun da, böcek, akrep, taş, toprak ne varsa. Bunların çoğu deneyimlendi. İşte yeni bir şifa kaynağı: yılan şarabı. Çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilerisine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. İnsan inanmak istemiyor ama yılan şarabının saç dökülmesinden, cinsel gücü arttırmaya kadar birçok faydası mevcut..
11.12.2019 13:37
- Son Güncelleme: 11.12.2019 13:37
Oldukça ilginç yemek kültürleri ile bilinen Uzakdoğulular yine bombayı patlattı. Çin Tıbbı'nda kutsal sayılan yılandan ürettikleri içecek, aklın sınırlarını zorluyor. Saç dökülmesinden, cinsel gücü arttırmaya kadar birçok faydası bulunan içecek, Uzakdoğu ülkelerinde su gibi satılıyor.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Geleneksel Çin Tıbbı diyor ki; yılanların etkileyici restoratif ve canlandırıcı güçleri vardır. Yılanla yapılan iksirlerle gençleşebilir, hayatınızı daha dinç yaşayabilirsiniz.
KELLİĞE BİRE BİR ÇARE
Artık nasıl bir iksir ise bu yılanlar kelliğe de çare olabiliyormuş, yabancı sitelerde yılan yağı kürleri satılıyor ama bizim doktorlar olmaz öyle bir şey hurafedir diyorlar.
CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYOR
Çin'in geleneksel tedavi yöntemlerine göre yılan önemli güçlendirici ve zindelik verici özelliklere sahip olarak görülüyor. Erkeklerin cinsel gücünü artırdığına inanılıyor. Bu nedenle Asya'da yılanlı yemekler oldukça yaygın.
AĞRILARI GEÇİRİYOR
Hepimizin kaynının ortak problemi bel ağrısı deyince Çinli Lokman Hekim'ler hemen yazıyormuş reçeteye bu şaraptan, mezesi nedir bilinmez ama genel vücut ağrılarına iyi geliyormuş.