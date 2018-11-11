Cinsel gücü arttıran yiyecekler nelerdir? (Cinsel gücü attıran besinler)

Cinsel mutluluğunuz için bazı yollar besinlerden geçiyor. Cinsel gücü arttırmak için bazı yiyeceklerin tüketimini arttırmanız şart. Peki cinsel gücü attıran besinler neler? Neleri tüketmek gerek?

11 Kasım 2018 Pazar, 15:42:58 Güncelleme: 15:59:21
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Cinsel gücü attıran yiyecekler nelerdir? (Cinsel gücü attıran besinler)

CİNSEL İSTEĞİ ARTTIRAN YİYECEKLER NELERDİR?

Cinsel isteği arttıran besinler tarih boyunca içkilerin ya da bazı yemeklerin içine sırf bu amaçla koyulmuştur. Bu amaçla kullanılan ve belirlenen en eski cinsel güç arttırıcı besin zencefil olurken en ilginç olanı ise sarımsak oluyor.

Besinler bünyelerinde barındırdıkları maddeler nedeniyle kişilerde cinsel gücü doruk noktasına ulaştırarak doyumun kolay yakalanmasını sağlıyor.

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Cinsel gücü attıran yiyecekler nelerdir? (Cinsel gücü attıran besinler)

ÇİLEK

Çilek, cinsel istek uyandıran meyvelerin kraliçesidir. Ufak bir parçası bile içinizdeki tutkuyu uyandıracak ve vücut sıcaklığınızı yükseltecektir. Bu meyve hakkında birçok söylenti vardır. Kırmızı rengi ve yüksek C vitamini içeriğinin libidoyu artırdığı iddia edilir.

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Cinsel gücü attıran yiyecekler nelerdir? (Cinsel gücü attıran besinler)

MANGO

Bu tropikal meyve, cinsel arzuyu uyandırmada ideal bir yardımcıdır. Cinsel hormonların vücuda yayılmasına destek olan E vitamini içerir. Zevk ve mutluluk hormonu olan serotonin de bu meyveden gelir.

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Cinsel gücü attıran yiyecekler nelerdir? (Cinsel gücü attıran besinler)

KARPUZ

Karpuz, cinsel yaşamınızı destekleyen bir başka harika meyvedir. Karpuz çok güçlü bir afrodizyaktır. İçeriğinde bulunan sitrülin kan damarlarını rahatlatarak güçlü ve kalıcı bir ereksiyon sağlar.

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Cinsel gücü attıran yiyecekler nelerdir? (Cinsel gücü attıran besinler)

ZENCEFİL

Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

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