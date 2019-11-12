Ceviz tam bir şifa deposu çıktı! İşte ceviz yağı mucizesi ve faydaları....

İçerdiği sağlığa faydalı yağlar sayesinde ceviz, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Ceviz ve ceviz yağının faydaları saymakla bitmiyor. Ceviz günlük hayatta sevilerek tüketilen müthiş bir kuruyemiş türüdür. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen ceviz hem vitamin hem de mineral deposudur. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan cevizin daha birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. İşte Cevizin faydaları...

12.11.2019 19:27 - Son Güncelleme: 12.11.2019 19:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





