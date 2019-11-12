Ceviz tam bir şifa deposu çıktı! İşte ceviz yağı mucizesi ve faydaları....
İçerdiği sağlığa faydalı yağlar sayesinde ceviz, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Ceviz ve ceviz yağının faydaları saymakla bitmiyor. Ceviz günlük hayatta sevilerek tüketilen müthiş bir kuruyemiş türüdür. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen ceviz hem vitamin hem de mineral deposudur. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan cevizin daha birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. İşte Cevizin faydaları...
12.11.2019 19:27
- Son Güncelleme: 12.11.2019 19:28
İçerdiği sağlığa faydalı yağlar sayesinde ceviz, vücudu tepeden tırnağa onarıyor.
Cilt sağlığını korur. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Tansiyonu dengeler. Kolesterolü düşürür. Prostat kanserinden korur.
Yeni yapılan bir araştırma ise bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.
Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor.
Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.