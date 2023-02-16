Canını seven bunu yemesin! Uzmanlar uyardı! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

En zararlı yiyecekler uzmanlar tarafından en sık belirtilenler arasında yer alıyor. Son gelen açıklama sonrası o gıdanın tüketilmesinin neler yol açabileceği duyanları şoke etti. En zararlı besin olarak ifade edilen bu besin tüm sağlık sorunlarının sebebi olarak görülüyor. İşte asla tüketmemeniz gereken en zararlı besinler...