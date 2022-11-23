Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Bunu uygulayanın saçında kepeğin k'si kalmayacak! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...
Gri veya beyaz renkte oluşan kepek, aslında saç derinizde bulunan ölü deri hücrelerinin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Ölü deri hücreleri saçlarınızda adeta topaklanarak, pullar oluşturur. Bu pullar aslında bir cilt probleminin belirtisidir.
Kepek birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlar arasında yer alıyor. Cildiniz sürekli olarak kendini yeniler ve eski hücreler öldükleri ve pul pul döküldükleri yere doğru itilir. Genellikle, bu pullar küçüktür ve fark edilmez. Kepeği olan kişilerde cilt hücreleri normal döngüden daha hızlı bir şekilde yer değiştirmeye başlayabilir. Bu nedenle sihirli ve doğal şampuan tarifini sizler için hazırladık. Evde yapacağınız bu tarif ile saçlarınızı yıkadığınızda 1 gün içerisinde kepekten kurutlacaksınız. İşte o doğal formül...
SAÇLARI GÜRLEŞTİRİYOR
Kelliğin asıl nedeni olan aşırı prostaglandin üretimini önleyen ve dengeleyen aspirin maskesi; saç dökülmesini engelleyerek; kişinin daha sık ve gür saçlara sahip olmasına aracılık ediyor. Yani düzenli olarak saçına aspirin maskesi uygulayan kişiler; daha yoğun ve kalın saçlara sahip olabiliyor.