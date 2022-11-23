Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

Kepek birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlar arasında yer alıyor. Cildiniz sürekli olarak kendini yeniler ve eski hücreler öldükleri ve pul pul döküldükleri yere doğru itilir. Genellikle, bu pullar küçüktür ve fark edilmez. Kepeği olan kişilerde cilt hücreleri normal döngüden daha hızlı bir şekilde yer değiştirmeye başlayabilir. Bu nedenle sihirli ve doğal şampuan tarifini sizler için hazırladık. Evde yapacağınız bu tarif ile saçlarınızı yıkadığınızda 1 gün içerisinde kepekten kurutlacaksınız. İşte o doğal formül...