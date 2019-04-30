Bu besinler her geçen gün beyninizi tüketiyor (Beyine zarar veren besinler)
Tükettiğiniz besinlerin sadece kilonuza etki ettiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Afiyetle tükettiğiniz besinler her geçen gün beyninizi 'kemiriyor' Yani yediklerimizi 'Kilo aldırır mı?' düşüncesi ile birlikte 'Bana zarar verir mi?' sorusu ile düşünüp tüketmekte yarar var. Peki o zaman beyne zarar veren besinler nelerdir? İşte bazıları masum görünen ama aslında tehlike saçan o liste...
30.04.2019 14:23
- Son Güncelleme: 30.04.2019 14:54
İş çıkışı güzel bir hamburger, patates ve kola ne iyi gider değil mi? Peki ya rengarenk görünen ve sizi cezbeden şekerler? Ancak onların hiçbiri sandığınız kadar masum değil. Yediklerinizin, içtiklerinizin her geçen gün beyninize zarar verdiğinizi biliyor muydunuz? Bu listeyi kontrol etmeniz hem şimdi için hem de geleceğiniz için oldukça faydalı olacak.
2. Alkol
Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.
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