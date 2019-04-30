Bu besinler her geçen gün beyninizi tüketiyor (Beyine zarar veren besinler)

İş çıkışı güzel bir hamburger, patates ve kola ne iyi gider değil mi? Peki ya rengarenk görünen ve sizi cezbeden şekerler? Ancak onların hiçbiri sandığınız kadar masum değil. Yediklerinizin, içtiklerinizin her geçen gün beyninize zarar verdiğinizi biliyor muydunuz? Bu listeyi kontrol etmeniz hem şimdi için hem de geleceğiniz için oldukça faydalı olacak.