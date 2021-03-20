"Bitmeyen covid" olarak bilinen ‘long COVID’ kabusu yaşatıyor! Etkisi aylarca sürüyor
Dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadelesi sürüyor. Koronavirüse yakalanan hastalar genelde 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, COVID-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor. Bu vakalara da 'long COVID' yani 'uzun COVID' ya da 'bitmeyen COVID' deniyor.
20.03.2021 09:05
- Son Güncelleme: 20.03.2021 09:21
Genelde koronaya yakalanan hastalar, 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, COVID-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor. Bu vakalara da 'long COVID' yani 'uzun COVID' ya da 'bitmeyen COVID' deniyor.
Özellikle virüsü ağır atlatan hastalarda bu durum daha sık görülürken ABD ve Avrupa'da bu hastalar için rehabilitasyon merkezleri açılıyor.
Uzun COVID geçiren hastaların iyileşme süreleri, solunum egzersizleri, psikiyatrik destek verilen rehabilitasyon merkezlerinde kısalıyor.
TELE REHABİLİTASYON
İstanbul İl Pandemi Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, şu anda ihtiyacı olan hastalara tele rehabilitasyon yapıldığını ve bu nedenle Türkiye'de bir merkez ihtiyacı olmadığını belirterek şunları söyledi: