"Bitmeyen covid" olarak bilinen ‘long COVID’ kabusu yaşatıyor! Etkisi aylarca sürüyor

Dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadelesi sürüyor. Koronavirüse yakalanan hastalar genelde 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, COVID-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor. Bu vakalara da 'long COVID' yani 'uzun COVID' ya da 'bitmeyen COVID' deniyor.

20.03.2021 09:05 - Son Güncelleme: 20.03.2021 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





