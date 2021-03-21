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Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara çıkacağının konuşulduğu bugünlerde fakir ülkelerde proteine erişimdeki zorluklar bahane edilerek yapay et tüketilmesi dayatılıyor. Özellikle komplo teorileri ile bilinen Bill Gates, küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi için insanlığın yapay et yemesi gerektiğini iddia etmişti. Yapay etin üretim tekniği kanser hücrelerinin üreme yöntemiyle aynı. Kanser riski taşıyor. Antibiyotikle üretiliyor. İşte yapay et gerçeği

21.03.2021 11:25 - Son Güncelleme: 21.03.2021 11:25
Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….

Dünya geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan yapay et konusunu tartışıyor. Yapay et, kanser riski ve insan etinden de üretilebilmek gibi korkutucu tehlikeler barındırıyor.

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Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….

Son dönemde Bill Gates'in önerileriyle birlikte yapay et konusu gündeme yeniden düştü. İlk olarak 2013'te laboratuvar ortamında kök hücreden kas hücre elde etme yöntemiyle üretilen yapay etle ilgili tartışmalar, son günlerde yeniden alevlenmeye başladı.

Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….

Türkiye'de de bu alanda çalışmalar başlatılırken, uzmanlar yapay etin tartışmaya açılması gerektiğini söylüyor. 10-15 yıla kadar hayatımıza girmeye başlayacağı öngörülen yapay et sağlık mı değil mi? Kanserojen madde içeriyor mu? Sürdürülebilirliğe katkısı nedir? Hayatımıza girerse et sektörü bu durumdan nasıl etkilenecek? sorularını uzmanlar değerlendirdi.

Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….

KANSEROJEN HÜCRE YAPISI
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, büyükbaş hayvanların çıkardıkları metan gazının çevreye olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla yapay etin üretilmeye çalışıldığını belirtti.

Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….

Yücesan, "Dünyada karbondioksit gazlarının yüzde 60'ını kullandığımız araçlar, yüzde 15'ini sanayi, yüzde 14'ünü ise büyükbaş hayvanlar yapıyor. Biz bütün gaz sorununu çözdük bir tek hayvanlar mı kaldı?" dedi.