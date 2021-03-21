Bill Gates’in sağlık kumarı! İşte yapay et gerçeği! İnsan eti, kanserojen hücre yapısı….
Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara çıkacağının konuşulduğu bugünlerde fakir ülkelerde proteine erişimdeki zorluklar bahane edilerek yapay et tüketilmesi dayatılıyor. Özellikle komplo teorileri ile bilinen Bill Gates, küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi için insanlığın yapay et yemesi gerektiğini iddia etmişti. Yapay etin üretim tekniği kanser hücrelerinin üreme yöntemiyle aynı. Kanser riski taşıyor. Antibiyotikle üretiliyor. İşte yapay et gerçeği
21.03.2021 11:25
- Son Güncelleme: 21.03.2021 11:25
Türkiye'de de bu alanda çalışmalar başlatılırken, uzmanlar yapay etin tartışmaya açılması gerektiğini söylüyor. 10-15 yıla kadar hayatımıza girmeye başlayacağı öngörülen yapay et sağlık mı değil mi? Kanserojen madde içeriyor mu? Sürdürülebilirliğe katkısı nedir? Hayatımıza girerse et sektörü bu durumdan nasıl etkilenecek? sorularını uzmanlar değerlendirdi.