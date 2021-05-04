RAMAZAN İMSAKİYE
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BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: "Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor"

Koronavirüs pandemisiyle mücadele tüm dünyada sürüyor. Mücadelenin en etkin ayağı da aşılama çalışmaları.
Son dakika haberine göre Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Uğur Şahin aşı üretim kapasitesine de değinerek daha önce 2021 yılı için belirlenen 2.5 milyar dozluk hedefi geçebileceklerinin sinyalini verdi.

04.05.2021 17:16 - Son Güncelleme: 04.05.2021 17:17
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'li ilaç devi Pfizer ile geliştirdiği aşıyla dünyaya umut olan BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz Financial Times gazetesinin online düzenlediği panelde açıklamalarda bulundu.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor

Şahin, korona virüse karşı geliştirilen aşının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını duyurarak, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede depolanması ve gönderilmesi gerekiyordu.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor

Şu anda henüz onaylanmamış bir formülasyonumuz var, bu da 2 ila 8 derece sıcaklıkta 6 süreyle saklanabiliyor" ifadelerini kullandı. Şahin, yeni versiyonun kullanım onayı için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor

AŞI HEDEFİ YÜKSELİYOR
Prof. Dr. Uğur Şahin aşı üretim kapasitesine de değinerek daha önce 2021 yılı için belirlenen 2.5 milyar dozluk hedefi geçebileceklerinin sinyalini verdi.