BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması: "Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor"
Koronavirüs pandemisiyle mücadele tüm dünyada sürüyor. Mücadelenin en etkin ayağı da aşılama çalışmaları.
Son dakika haberine göre Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Uğur Şahin aşı üretim kapasitesine de değinerek daha önce 2021 yılı için belirlenen 2.5 milyar dozluk hedefi geçebileceklerinin sinyalini verdi.
04.05.2021 17:16
- Son Güncelleme: 04.05.2021 17:17