RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, muhalefetin tüm "aşı yok" şeklindeki algı çalışmalarına rağmen 23 milyon 809 bin 421 doz aşı ile dünyada yedinci sırada yer aldı.

04.05.2021 14:45 - Son Güncelleme: 04.05.2021 15:29
Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

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Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 275 milyon 340 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 245 milyon 590 bin ile ABD, 154 milyon 210 bin ile Hindistan, 49 milyon 830 bin ile İngiltere, 43 milyon 170 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 23 milyon 809 bin ile Türkiye, 22 milyon 280 bin ile Fransa, 20 milyon 760 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 70 bin ile Rusya, 18 milyon 330 bin ile Meksika, 16 milyon 360 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 13 milyon 830 bin ile Kanada, 11 milyon 880 bin ile Polonya, 10 milyon 630 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 460 bin ile İsrail izledi.

Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.

Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Bu ülkeyi 120,83 doz ile İsrail, 107,53 ile BAE, 85,36 ile San Marino, 77,67 ile Şili, 76,94 ile Malta, 74,29 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,43 ile ABD, 73,41 ile İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,67 ile Katar, 52,81 ile Uruguay ve 51,82 ile Sırbistan izledi.

Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN YEDİNCİ ÜLKE
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 23 milyon 809 bin 421 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,28 oldu.