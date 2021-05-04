Türkiye aşılamada kaçıncı sırada? Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 275 milyon 340 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 245 milyon 590 bin ile ABD, 154 milyon 210 bin ile Hindistan, 49 milyon 830 bin ile İngiltere, 43 milyon 170 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 23 milyon 809 bin ile Türkiye, 22 milyon 280 bin ile Fransa, 20 milyon 760 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 70 bin ile Rusya, 18 milyon 330 bin ile Meksika, 16 milyon 360 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 13 milyon 830 bin ile Kanada, 11 milyon 880 bin ile Polonya, 10 milyon 630 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 460 bin ile İsrail izledi.