Bilim insanları açıkladı günbegün tüketiyor! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

12.03.2021 08:59 - Son Güncelleme: 12.03.2021 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





