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Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

Gün içinde yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde de sağlıklı beslenme olmazsa olmazlardan biri. Özellikle sağlıklı bir beyin her bireyin isteyeceği, vazgeçilmez bir nokta. Peki beyin sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? Hangi besinler beyin sağlığının geliştirilmesinde yardımcı oluyor? Uzmanlar beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken sağlıklı besinleri sıraladı. İşte sağlıklı bir beyin için mutlaka tüketmemiz gereken besinler listesi...

18.08.2019 07:18 - Son Güncelleme: 18.08.2019 07:20
Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

Fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişim için de doğru besinler tüketilmeli. Uzmanların önerileriyle hazırlanmış söz konusu liste, hem beyin gelişimi için gerekli olan hem de gelmiş geçmiş en faydalı besinlerle dolu.

Peki beyin sağlığını korumak ve geliştirmek için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte beyin gelişiminde önemli rol oynayan besinler.

Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

Beyni geliştiren besinler açıklandı! İşte beyin sağlığına iyi gelen mucizevi besinler

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