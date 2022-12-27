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Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore'de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

İlk olarak ABD de rastlanan beyin yiyen amip salgını birçok kişi tarafından merak ediliyor. Salgının ortaya çıkmasının ardından Güney Kore'de hastalığa yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. İlk ölümün gerçekleşmesi ise büyük yankı uyandırdı. Peki, beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip nasıl bulaşır, belirtileri neler? İşte merak edilenler..

takvim.com.tr
27.12.2022 16:23 - Son Güncelleme: 27.12.2022 16:23
Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore’de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

Halk arasında beyin yiyen amip olarak biliniyor fakat asıl adı 'naegleria fowleri'dir.

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Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore’de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

Bu salgın sebebiyle ilk ölümün güney Kore'de yaşanmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı.

Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore’de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore’de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore’de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm gerçekleşir.

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