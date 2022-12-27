Beyin yiyen amip alarmı! Güney Kore’de ilk ölüm gerçekleşti! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.