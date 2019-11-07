Bazıları Türkiye'de! İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri: Listede öyle bir tanesi var ki...
Dünyanın en tehlikeli ve zehirli besinleri severek tükettiğimiz yiyecekler arasından çıktı. Birçok besinin, aslında bizleri içten içe zehirlediğini biliyor muydunuz? Kimi zehirli kimiyse içinde birçok bakteri ve virüs bulundurduğu için sağlığı tehdit ediyor. Ancak buna rağmen dünyanın farklı köşelerinde insanlar bu yiyecekleri yemeye devam ediyor. Yiyecekleri tüketmeden evvel faydalarını, zararlarını, besin değerlerini bilmek daha sağlıklı. Bu besinleri yemeden önce dikkat! Sizin için tehlike arz ediyor olabilir. İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri...
BADEM
Meyveler çoğu zaman yararlıdır ama çekirdekleri ve onların içindeki tohumları için aynı şey söylenemez. Kayısı çekirdeğinin içindeki badem diye adlandırılan tohum yüksek miktarda ölümcül bir zehir olan siyanür bulunur. Bademi ısıtmak bu zehri yok eder ama işlenmemiş acı badem oldukça tehlikelidir. Ülkemizde ve dünyada badem yiyerek ölenlerin haberlerine sıkça rastlamak mümkün.
BAL
Ham bal, kovandan alındığı hali ile tüketime sunulan doğal baldır, pastörize ve filtre edilmez. Mide ile ilişkili hastalıklarda ve yüksek tansiyonu olan kişilerde kullanılan ham bal, herhangi bir pastörizasyon ya da ısıtma işleminden geçmediği için içinde arı polenlerinden yapılmış parçacıklar ya da partiküller, petek parçaları, kırılmış arı kanadı parçaları ve propolis bulunabilir. Bundan dolayı; ham balda bulunan bu bileşenler, bazı kişilerde gıda zehirlenmesine neden olabilir. Pastörize edilmemiş bal grayanotoksin içerdiği için baş dönmesi, halsizlik, aşırı terleme, mide bulanması ve kusmaya neden olabilir.
Karadeniz Bölgesi'nde bulunan "rhododendron" ve "azalea" bitkilerinin yaprak ve çekirdeklerinde bulunan "grayanoktoksin-1" zehrinin, arılar tarafından alınmasıyla bala karıştığını belirten uzmanlar, zehir etkisinin bulantı, kusma, kalp hızının yavaşlaması ve bayılma belirtileriyle ortaya çıktığını söylüyor.
FUGU BALIĞI
Lüks restoranlarda servis edilen fugu balığı oldukça riskli bir gıda. Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor. Balon balığın bağırsak, yumurtalık ve ciğeri "tetrodoksin" isimli, siyanürden 1200 kat daha kuvvetli bir zehir içerir. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en zehirli balığı olarak yer alan fugu balığının anavatanı Japonya. Kirpi ya da balon balığı olarak da bilinen fugu balığındaki zehrin bir toplu iğne başı kadar miktarı bile ölümcül etkiye sahiptir. Bir fugu balığında 30 kişiyi öldürmeye yetecek kadar zehir var. Bu nedenle de şefler bu balığı doğru dilimleyebilmek için iki yıllık özel bir eğitimden geçiyor. Japonya'da yılda ortalama 75 kişi fugu balığından zehirlenerek hayatını kaybediyor.
MİDYE
Midyeler beslenmek için küçük kurtçukların bol olduğu lağımların denize döküldüğü yerleri tercih eder. Bu tip mikroplu sularda yaşayan midyeler, tifo mikrobunun kolayca bulaşmasına sebep olur.
Aynı zamanda midyeler suyu süzerken suda bulunan cıva, kurşun, kalay, bakır, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metalleri de bünyelerine alarak biriktirir. Buna bağlı olarak organ hastalıkları başta olmak üzere, karaciğer kanseri, böbrek yetmezliği, beyin hasarları ve kan kanseri gibi hastalıklara neden olabilir.
Marmara Denizi'nde yapılan bir araştırma sonucu midyelerde 0.5 ppb (mg/kg) olması gereken cıva oranı 1.75 ppb ile sınırın 3.5 katı üzerinde, kadmiyum elementi de 1 ppb olması gerekirken 1.122 ppb olarak belirlendi. Bu da uzun vadede devamlı tüketimlerle insan vücuduna ağır metal alımına ve bunlara bağlı hastalıklara sebebiyet verir.