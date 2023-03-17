Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Uzmanlar uyarıyor! Tuvalete gittiğiniz de hep bu oluyorsa dikkat! Hemen doktora koşun...
Uzmanlar kalın bağırsaktaki kanserli hücrelerin büyümeye başlamasıyla ortaya çıkan belirtileri açıkladı.
Bağırsak kanseri, kalın bağırsakta başlayan kanserin genel adıdır. Kanserin başladığı yere bağlı olarak, bağırsak kanseri bazen kolon veya rektum kanseri olarak adlandırılır. Sinsice ilerleyen bu rahatsızlık için ilk belirtiler oldukça büyük önem taşıyor. İşte bağırsak kanserinin ilk belirtisi...
Bağırsak kanserinin 3 ana semptomu, dışkıda (dışkıda) kan, bağırsak alışkanlığındaki değişiklikler ve karın ağrısıdır .
Bağırsak kanseri olan her 10 kişiden yaklaşık 9'u 60 yaşın üzerinde olduğundan, bu belirtiler insanlar yaşlandıkça daha da önem kazanmaktadır.
İLK BELİRTİ TUVALETTE GÖRÜLEN BU DEĞİŞİKLİK...
En sık karşılaşılan problemlerin başında, ishal ve kabızlık geliyor. Kabızlık, kolon kanserinin bağırsağı daraltmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor ve bu da dışkının geçmesini engelliyor. Bağırsak tıkanıklığı olarak adlandırılan bu durum, günlük hayatı da etkiliyor. İshal, organın tıkanmasının neden olduğu bağırsakta sıvı taşması nedeniyle oluşuyor.