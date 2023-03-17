Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Uzmanlar uyarıyor! Tuvalete gittiğiniz de hep bu oluyorsa dikkat! Hemen doktora koşun...

İLK BELİRTİ TUVALETTE GÖRÜLEN BU DEĞİŞİKLİK...

En sık karşılaşılan problemlerin başında, ishal ve kabızlık geliyor. Kabızlık, kolon kanserinin bağırsağı daraltmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor ve bu da dışkının geçmesini engelliyor. Bağırsak tıkanıklığı olarak adlandırılan bu durum, günlük hayatı da etkiliyor. İshal, organın tıkanmasının neden olduğu bağırsakta sıvı taşması nedeniyle oluşuyor.