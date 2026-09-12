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Kozmetik devine büyük dava! L'Oréal'in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi

Arizona eyaleti, saç düzleştirici ürünlerinin kanser riskini gizlediği iddiasıyla L'Oréal'e dava açan ilk eyalet oldu. L'Oréal şirketi, ağırlıklı olarak siyahi kadınları hedefleyen "Dark and Lovely" ve "Optimum" gibi markaları nedeniyle Chicago'da binlerce benzer bireysel davayla karşı karşıya bulunuyor. 2022'deki Ulusal Sağlık Enstitüleri çalışmasının tetiklediği süreçte Arizona eyalet yönetimi ürün satışlarının durdurulmasını ve ağır tazminatlar talep ederken, L'Oréal ise iddiaları katı bir şekilde reddediyor. Detaylar haberde...

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Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

L'Oréal ve Amerikan merkezli yan kuruluşu, saç düzleştirici ürünlerinin kadınlarda kansere yol açabileceğine ilişkin kanıtları örtbas ettikleri suçlamasıyla Arizona eyaleti tarafından dava edildi. Şirket, L'Oréal ürünleri kullanıcıları ile aileleri tarafından açılmış binlerce benzer hukuki mücadeleyle halihazırda karşı karşıya bulunuyor.

Kozmetik devine büyük dava! L’Oréal’in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi

Reuters'ın haberine göre, Arizona Başsavcısı Kristin Mayes, saç düzleştiricileriyle bağlantılı kanser riskleri iddiasıyla perşembe günü geç saatlerde eyalet mahkemesinde dava açarak Arizona'yı bu konuda hukuki süreç başlatan ilk eyalet konumuna getirdi.

Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

Dava, L'Oréal'i; ağırlıklı olarak siyahi kadınlar tarafından kullanılan bu ürünleri, yumurtalık ve rahim kanseri riskleri konusunda tüketicileri uyarmadan pazarlayarak eyalet tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekle suçluyor.

Kozmetik devine büyük dava! L’Oréal’in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi

Eyalet, para cezaları ve tazminatların yanı sıra L'Oréal'in kanser riskine karşı uyarıda bulunmadığı sürece bu ürünlerin satışını durdurmaya zorlanmasını talep eden bir mahkeme emri istiyor.

Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

Arizona'nın dava dilekçesinde, L'Oréal ve ilişkili şirketlerin ürünleri onlarca yıl boyunca kadınlara ve çocuklara pazarlarken Afrika kökenli bireyleri etkileyen yüzyıllık toplumsal baskılardan ve ayrımcı güzellik standartlarından faydalanarak, tüketici güvenliğini bir kenara bırakıp tamamen kârı ön planda tuttuğu ifade ediliyor.

Kozmetik devine büyük dava! L’Oréal’in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi

L'Oréal sözcüsü, şirketin ürünlerinin güvenliğinden emin olduğunu ve iddiaların hukuki veya bilimsel temelden yoksun olduğuna inandığını belirtti.

Kozmetik devine büyük dava! L’Oréal’in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi

"Dark and Lovely", "Optimum" ve diğer markalarıyla pazarlanan bu ürünler, kıvırcık saçları kalıcı olarak düzleştirmeyi vaat ediyor.

Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

L'Oréal'e bu konuda ilk davalar, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan ve bu ürünleri yılda birkaç kez kullanan kadınların rahim kanserine yakalanma olasılığının iki katından fazla olduğunu ortaya koyan bir çalışmanın 2022 yılında yayınlanmasının ardından açılmıştı.

Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

L'Oréal sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın bu ürünlerin kullanımı ile davacılar tarafından iddia edilen herhangi bir sağlık durumu arasında nedensel bir bağlantı bulmadığını belirtti.

Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

Davalarda kadınların yaşadığı acı ve ıstırabın telafisi için tazminatın yanı sıra tıbbi masraflar ve ürün maliyetleri gibi ekonomik zararların karşılanmasını talep ediliyor.

Arizona başsavcısı loreal’e dava açtı saç düzleştiricilerinin kanser iddiası

Davalar L'Oréal'in yanı sıra Revlon ve diğer ürün üreticilerini de hedef alıyor. Revlon da kanser ile ürünler arasında bir bağlantı bulunduğunu reddetti.

Kozmetik devine büyük dava! L’Oréal’in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi

Mahkeme kayıtlarına göre, çok bölgeli dava süreci ilerlemeye devam ediyor ve duruşmalar gelecek yıl başlayabilir.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Sağlık