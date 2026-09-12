L'Oréal'e bu konuda ilk davalar, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan ve bu ürünleri yılda birkaç kez kullanan kadınların rahim kanserine yakalanma olasılığının iki katından fazla olduğunu ortaya koyan bir çalışmanın 2022 yılında yayınlanmasının ardından açılmıştı.