Kozmetik devine büyük dava! L'Oréal'in saç düzleştirici ürünlerinin kanser oluşturduğu iddia edildi
Arizona eyaleti, saç düzleştirici ürünlerinin kanser riskini gizlediği iddiasıyla L'Oréal'e dava açan ilk eyalet oldu. L'Oréal şirketi, ağırlıklı olarak siyahi kadınları hedefleyen "Dark and Lovely" ve "Optimum" gibi markaları nedeniyle Chicago'da binlerce benzer bireysel davayla karşı karşıya bulunuyor. 2022'deki Ulusal Sağlık Enstitüleri çalışmasının tetiklediği süreçte Arizona eyalet yönetimi ürün satışlarının durdurulmasını ve ağır tazminatlar talep ederken, L'Oréal ise iddiaları katı bir şekilde reddediyor. Detaylar haberde...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: