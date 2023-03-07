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Haberler Sağlık Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

Beyni yaşlandıran nedenler son zamanlarda merak edilenler arasında yer alıyor. 134 sağlıklı insan üzerinde yapılan deneyde araştırmacılar, bir gece uykusuz bırakılan deneklerin MRI taramalarını aldı. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırtıcı. İşte tek bir sefer bile yapsanız beyninizi 2 sene yaşlandıracak o hata.

takvim.com.tr
07.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 07.03.2023 12:33
Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

Beyninizin tek bir hata ile 2 yıl yaşlanmasına neden olabilirsiniz. Uzmanlardan tehlike uyarısı! Tek bir seferden bir şey olmaz demeyin! Ülkemizde 65 yaş üzeri birey sayısı 10 milyon civarında ve 2040 yılında bu rakamın 16 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle beyin sağlığını korumak oldukça önemli hale geliyor. Peki, Beyni yaşlandıran nedenler neler? İşte detaylar ve doktorlardan gelen şoke edici açıklamalar...

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Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

20 Şubat'ta Journal of Neuroscience dergisinden yayınlanan bir araştırma, uykunun beyin için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

134 sağlıklı insan üzerinde yapılan deneyde araştırmacılar, bir gece uykusuz bırakılan deneklerin MRI taramalarını aldı. Daha sonra aynı denek grubu, bir gece iyi bir uyku çektikten sonra bir kez daha MRI taramasına girdi ve iki sonuç karşılaştırıldı.

Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

ANİDEN İKİ YIL YAŞLANIYOR

Çalışma, sadece bir gece uykusuz kalmanın beynin sanki bir gecede aniden bir ile iki yıl yaşlanmış gibi gözükmesine neden olabileceğini öne sürdü. Ancak bu değişiklikler, iyi bir gece uykusundan sonra kayboluyor ve beyin yine genç haline dönüyordu.

Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!

Bu çalışma ayrıca yaşlanmaya doğru başlayan uyku problemlerinin kişiyi daha hızlı yaşlandırabileceğini de gösterdi.

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