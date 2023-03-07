Alzheimer, Demans, Migren, Parkinson sebebi buymuş.... 1 hata beyninizi 2 yıl yaşlandırıyor! Doktorlar uyardı! Yapmadan 2 kez düşünün!
Beyni yaşlandıran nedenler son zamanlarda merak edilenler arasında yer alıyor. 134 sağlıklı insan üzerinde yapılan deneyde araştırmacılar, bir gece uykusuz bırakılan deneklerin MRI taramalarını aldı. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırtıcı. İşte tek bir sefer bile yapsanız beyninizi 2 sene yaşlandıracak o hata.
07.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 07.03.2023 12:33
Beyninizin tek bir hata ile 2 yıl yaşlanmasına neden olabilirsiniz. Uzmanlardan tehlike uyarısı! Tek bir seferden bir şey olmaz demeyin! Ülkemizde 65 yaş üzeri birey sayısı 10 milyon civarında ve 2040 yılında bu rakamın 16 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle beyin sağlığını korumak oldukça önemli hale geliyor. Peki, Beyni yaşlandıran nedenler neler? İşte detaylar ve doktorlardan gelen şoke edici açıklamalar...