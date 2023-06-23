5 hata 20 kilo birden aldırıyor! Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer...

Kilo vermenin yolu hem spordan hem de yediklerimiz içtiklerimizden geçiyor. Bu noktada Canan Karatay "Mutfağını, Karatay Mutfağı'na çevirenler sağlık bulacak, zayıflayacak ve kilosunu koruyacak! Bunu yaparken de hiç strese girmeyecekler" diyerek yemek seçimi, hazırlama ve pişirmede dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken, 5 hata ise meğer kilo aldırıyormuş. Bir çok kişi halen bilmiyor. İşte Canan Karatay diyeti ve sık sık yapılan 5 hata....