5 hata 20 kilo birden aldırıyor! Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer...
O hatalar 5-10-15 hatta 20 kilo birden aldırıyor! Yaz aylarının gelmesiyle neredeyse herkesin konuştuğu konu kilo oldu. Kadın erkek farketmeksizin yapılan bazı hatalar kısa sürede farketmeden kilo almaya neden oluyor. Özellikle 5 hatayı yapmamaya dikkat edin! İşte kilo almanıza neden olan o hatalar...
23.06.2023 19:30 - Son Güncelleme: 23.06.2023 19:30
Kilo vermenin yolu hem spordan hem de yediklerimiz içtiklerimizden geçiyor. Bu noktada Canan Karatay "Mutfağını, Karatay Mutfağı'na çevirenler sağlık bulacak, zayıflayacak ve kilosunu koruyacak! Bunu yaparken de hiç strese girmeyecekler" diyerek yemek seçimi, hazırlama ve pişirmede dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken, 5 hata ise meğer kilo aldırıyormuş. Bir çok kişi halen bilmiyor. İşte Canan Karatay diyeti ve sık sık yapılan 5 hata....