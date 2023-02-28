30 günde kelek gibi yapan mucize! Hürrem Sultan’da bunu kullanıyormuş! İstenmeyen tüylere lazerden bile etkili! Güzellik salonları saklıyordu...

Daha sonra 4 ya da 5 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ardından ilgili bölge temizlenebilir. Bunun için lif benzeri bir bez kullanılabilir ve ilgili bölge temizlenir. Böylece hamam otunu sağlamış olduğu birçok değişik faydadan yararlanma şansı elde edilebilmektedir. Ancak tozun kokusu ağır olduğu için mutlaka sabunlu su ile en son temizlenmesi önemlidir.