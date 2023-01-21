1 yemek kaşığı içmek iğne ipliğe çeviriyor! Diyetisyenlerin gizli sırrı! Metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor...
Kişiler kilo vermek için sabahları aç karnına elma sirkesi içmenin yağ yakımına yardımcı olarak zayıflattığını düşünüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre sabahları aç karnına 1 yemek kaşığı sirke içmek metabolizmanın çalışmasına yardımcı oluyor. İşte sirke içmenin mucize faydaları...
21.01.2023 21:00 - Son Güncelleme: 21.01.2023 21:00
Elma sirkesi yağ yakımını destekleyerek metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermek isteyen kişiler sabahları elma sirkesi içerek zayıflayacağını düşünüyor.
Elma sirkesi günümüzde yemeklerde ve salatalarda sos olarak kullanılsa da aslında kullanım alanı bakımından oldukça geniştir. Elma sirkesi, cilt bakımından saç bakımına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Elma sirkesi son zamanlarda fazla kilolarından kurtulmak isteyenler tarafından da popüler hale geldi.
ELMA SİRKESİ FAYDALARI
Elma sirkesinin içerisinde C vitamini bulunur. C vitamini sayesinde bağırsaklar uyarılır ve çalışmaya başlar.
1 kaşık elma sirkesini sabahları 1 bardak suya karıştırıp içtiğinizde bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilir, sindirimi kolaylaştırabilirsiniz.