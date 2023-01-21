1 yemek kaşığı içmek iğne ipliğe çeviriyor! Diyetisyenlerin gizli sırrı! Metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor...

Elma sirkesi günümüzde yemeklerde ve salatalarda sos olarak kullanılsa da aslında kullanım alanı bakımından oldukça geniştir. Elma sirkesi, cilt bakımından saç bakımına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Elma sirkesi son zamanlarda fazla kilolarından kurtulmak isteyenler tarafından da popüler hale geldi.