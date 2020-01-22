Yerli otomobile Kırgızistan'dan talip: Götürmeyi çok isteriz!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı "Türkiye'nin otomobili", Kırgızistanlı iş insanlarının ilgisini çekti. Kırgızistanlı iş insanları, "Haberlerde ve yaptığımız araştırmalarda gördük ki; bu otomobil için şimdiden milyonlarca sipariş verilmiş. Bu da bunun başarılı bir proje olduğunu gösterir. Bu başarılı projenin bir kısmını da Orta Asya'ya, Kırgızistan'a götürmeyi çok isteriz." açıklamalarında bulundu.
Karaman'da düzenlenen Kırgızistan-Karaman İş Formu'na katılmak üzere kente gelen Kırgızistanlı iş insanlarından Mederbek Aıtbaev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da enerji sektöründe çalışan büyük bir firmayı temsil ettiğini belirttti. Hedeflerinin Kırgızistan'daki enerji potansiyelini daha yüksek noktalara taşımak olduğunu ifade eden Aıtbaev, bu bağlamda Güney Kore ve Japonya'da bir çok ortaklarının mevcut olduğunu bildirdi.
İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi amacıyla düzenlenen İş Formu için Karaman'a davet edildiklerini anlatan Aıtbaev, forumun oldukça verimli geçtiğini, burada TOGG ile ilgili de görüşmelerde bulunduklarını bildirdi. Aıtbaev, Türkiye'nin kendi elektrikli otomobilini üretecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"TOGG'un yöneticileri ve temsilcileriyle buluşmayı çok istiyoruz. Çin, Japonya gibi ülkelerden elektrikli arabaları ithal ediyoruz. Firmamız Kırgızistan'da elektrikli otomobiller için şarj üniteleri üretiyor. Öncelikle bu anlamda TOGG'la işbirliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda TOGG'un Orta Asya distribütörlüğünü alabilirsek çok memnun oluruz. Haberlerde ve yaptığımız araştırmalarda gördük ki; bu otomobil için şimdiden milyonlarca sipariş verilmiş. Bu da bunun başarılı bir proje olduğunu gösterir. Bu başarılı projenin bir kısmını da Orta Asya'ya, Kırgızistan'a götürmeyi çok isteriz."