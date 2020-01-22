Yerli otomobile Kırgızistan'dan talip: Götürmeyi çok isteriz!

"TOGG'un yöneticileri ve temsilcileriyle buluşmayı çok istiyoruz. Çin, Japonya gibi ülkelerden elektrikli arabaları ithal ediyoruz. Firmamız Kırgızistan'da elektrikli otomobiller için şarj üniteleri üretiyor. Öncelikle bu anlamda TOGG'la işbirliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda TOGG'un Orta Asya distribütörlüğünü alabilirsek çok memnun oluruz. Haberlerde ve yaptığımız araştırmalarda gördük ki; bu otomobil için şimdiden milyonlarca sipariş verilmiş. Bu da bunun başarılı bir proje olduğunu gösterir. Bu başarılı projenin bir kısmını da Orta Asya'ya, Kırgızistan'a götürmeyi çok isteriz."