Yerli otomobil üretimine ne zaman başlanacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Özellikleri göz kamaştırdı

OTOMOBİL AKILLI YAŞAM ORKESTRA ŞEFİNE DÖNÜŞÜYOR

Gürcan Karakaş'ın da bugüne dek pek çok kez vurguladığı gibi "konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle" çalışıldığı her fırsatta dile getirilen TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.