Yerli otomobil üretimine ne zaman başlanacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Özellikleri göz kamaştırdı
2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.. Bu ay tanıtımının yapılması beklenen yerli otomobilde göz kamaştıran özellikler olacak. Elektrikli, fikri ve sinai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde yüzde 100 elektrikli bir SUV olan aracın ön gösterimi, gerçek boyutlarında ve çalışan bir araçtan yapılmış olacak.. Peki yerli otomobil üretimine ne zaman başlanacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Özellikleri nedir?
Türkiye'nin uzun yıllardır özlemini çektiği yerli otomobilde heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Duyumlara göre bu ay üretilen ilk yerli otomobil prototipi, tanıtımı yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından test edilecek. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. Peki yerli otomobil üretimine ne zaman başlanacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar?
Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.
OTOMOBİL AKILLI YAŞAM ORKESTRA ŞEFİNE DÖNÜŞÜYOR
Gürcan Karakaş'ın da bugüne dek pek çok kez vurguladığı gibi "konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle" çalışıldığı her fırsatta dile getirilen TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.
Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kuruyor, akıllı cihazları kontrol etmeyi sağlıyor, bazı fonksiyonlarını da diğer akıllı cihazlardan kontrol edebilmeye olanak sunuyor.