Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...
Son dakika TOGG haberleri... Yerli araba TOGG sosyal medya hesabından heyecanlandıran videolu bir paylaşım geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi. TOGG'un Twitter hesabından -40 derecede yapılan testlerden fotoğraflar paylaşılmıştı.
23.03.2022 12:25 - Son Güncelleme: 23.03.2022 12:25
TOGG'un Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'nin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.
2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri'ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.