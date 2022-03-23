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Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...

Son dakika TOGG haberleri... Yerli araba TOGG sosyal medya hesabından heyecanlandıran videolu bir paylaşım geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi. TOGG'un Twitter hesabından -40 derecede yapılan testlerden fotoğraflar paylaşılmıştı.

23.03.2022 12:25 - Son Güncelleme: 23.03.2022 12:25
Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...

TOGG'un Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'nin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri'ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...

Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak.

Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Twitter sayfasından flaş bir paylaşım gelmişti.

Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor! Heyecanlandıran paylaşım: 160 robot...

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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