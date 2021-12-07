Yerli araba TOGG için flaş gelişme! 3 büyük şirket TOGG için çalışmaya başladı! TOGG’da son dakika gelişmesi

Nasıl klasik bir otomobili tasarlıyorsak aynı zamanda eko sisteminin de üzerinde kurulacağı sistemi aynı hassasiyetle geliştiriyoruz. Ve bunların içerisinde bu bahsettiğin 24'ün içerisinden 10 tanesiyle de el sıkıştık. Yani biz akıllı cihazlarımızın yanında mobilite eko sisteminin çekirdeğini oluşturacak yapıyı oluşturarak yola çıkıyor olacağız. Hatta kişisel hedefimiz, aracımızın, akıllı cihazın lansmanından önce ve böyle bir teknoloji ürününü piyasaya sunmak ve teknoloji şirketi olduğumuzun da altını çizmek." dedi.