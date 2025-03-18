Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi! Yarı fiyatına satılıyor

2025 yılı için engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile satın alabileceği sıfır araç fiyatları belli oldu. Enflasyon oranları, araç firmalarının fiyat politikaları ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte engelli araç fiyatları geniş bir skalada değişiklik gösteriyor.

YENİ ÖTV MUAFİYETİ DÜZENİ NELERİ KAPSIYOR? 🔶 Yerlilik Şartı ÖTV muafiyetinden yararlanılabilmesi için satın alınacak aracın en az %40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor. İthal araçlar, bu düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetiyle satın alınamayacak. 🔶 Satış Yasağı Süresi Artırıldı ÖTV muafiyetli araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bu değişiklikle, muafiyet hakkının ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 🔶 2025 Yılı ÖTV Muafiyeti Üst Limiti 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 2025 itibarıyla %43.93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi. Bu artış, engelli vatandaşların daha yüksek fiyatlı araçlara erişimini kolaylaştırabilir.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? 🔶 Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den tamamen muaf tutulur. 🔶 Engel oranı %40 ile %89 arasında olan bireyler ise %26.3 ÖTV indirimi ve %15.24 KDV indirimi avantajından faydalanabilir. 🔶 Engelli bireyin 1. derece yakını aracı kullanacaksa, doktor raporunda özel tertibat gerekliliği belirtilmelidir.

ÖTV MUAFİYETİ İLE SATIN ALINABİLECEK 2025 MODEL YERLİ ARAÇLAR TOGG: Togg T10X Fiat: Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Wagon Renault: Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster