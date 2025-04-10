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Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Alman devi Volkswagen ve Fransız üretici Renault, yeni fiyat listelerini açıkladı. Hem SUV meraklılarını hem de şehir içi kullanımı sevenleri sevindirecek cazip fiyatlar, bayilerde hareketliliğe sebep oldu. Volkswagen ailesinin popüler modellerinden Golf, T-Cross, Tiguan, Passat Variant ve Polo cephesinde indirimli fiyatlar yüzleri güldürürken, Renault da C-SUV segmentindeki Austral modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:44 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:44
Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Volkswagen ve Renault, yeni kampanyalarıyla tüketicinin dikkatini çekmeyi başardı. Alman otomotiv devi Volkswagen, Golf'ten Tiguan'a kadar birçok modelde fiyatları aşağı çekti. Fransız üretici Renault ise Austral modeliyle C-SUV segmentinde fiyatları adeta dibe indirdi.

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

🏁 VOLKSWAGEN NİSAN FİYAT LİSTESİ: İLK KEZ BU KADAR UYGUN

Türkiye'de uzun yıllardır yoğun talep gören Volkswagen modellerinde Nisan ayı itibarıyla kayda değer fiyat indirimleri gerçekleşti. Özellikle SUV sınıfında T-Cross ve Tiguan modellerinde yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor.

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life: 1.711.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line: 2.104.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.508.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 2.032.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression: 1.698.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 2.582.000 TL

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.597.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance: 3.231.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Fiyat listesine bakıldığında, özellikle Golf ve T-Cross modellerinin fiyat/performans oranı öne çıkıyor. Şehir içi kullanıma uygun Polo ise uygun başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

🚙 Renault Austral: C-SUV Segmentinde Fırtına Gibi

Renault cephesinde ise Austral modeliyle Nisan ayında büyük bir kampanya başlatıldı. 2024 model stokları eritmek isteyen marka, rekabetçi fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkıyor.

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Özellikle Techno Esprit Alpine donanımlı versiyonlar, güçlü hibrit motor seçenekleriyle cazip hale gelmiş durumda.

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

  • Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 HP Auto (2024): 1.960.000 TL

  • Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 HP Auto (2025): 2.138.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

  • Techno Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 HP (2024): 2.266.900 TL

  • Techno Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 HP (2025): 2.498.000 TL

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Özellikle 2024 model fiyatlarının, stok eritme kampanyası kapsamında oldukça avantajlı olduğu görülüyor. C-SUV segmentinde geniş iç hacim, düşük yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarla Austral, rekabete güçlü bir giriş yapıyor.

Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

🎯BAYİLERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Volkswagen ve Renault'nun Nisan listeleri, otomobil almayı düşünenleri heyecanlandırdı. Stok eritme kampanyaları, vergi avantajları ve fiyat güncellemeleri tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle SUV ve hibrit araç tercihi yapanlar için bu ay bayilere uğramakta fayda var.

Fotoğraflar: Renault, Volkswagen