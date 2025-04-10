Volkswagen ve Renault fiyatları dip yaptı: Bayilerde büyük hareketlilik! Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Özellikle 2024 model fiyatlarının, stok eritme kampanyası kapsamında oldukça avantajlı olduğu görülüyor. C-SUV segmentinde geniş iç hacim, düşük yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarla Austral, rekabete güçlü bir giriş yapıyor.

🎯BAYİLERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Volkswagen ve Renault'nun Nisan listeleri, otomobil almayı düşünenleri heyecanlandırdı. Stok eritme kampanyaları, vergi avantajları ve fiyat güncellemeleri tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle SUV ve hibrit araç tercihi yapanlar için bu ay bayilere uğramakta fayda var.