Unutulmaz kasa Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki...

Porsche 911'i bilmeyen yoktur. Otomobil severlerin hayallerini süsleyen Porsche 911 ile ilgili güzel bir haber hazırladık. Efsane kasa Porsche 911'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Üç yıl süren restorasyonun ardından Efsane kasa Porsche 911 Almanya Stuttgart'taki Porsche Müzesi'ne sunuldu. Porsche 911, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından 40 yıldan uzun bir süredir üretilen yüksek performanslı spor otomobil serisi. ... Porsche 911, Ford Model T, Mini, Citroën DS ve Volkswagen Beetle'dan sonra en çok ödül kazanan otomobil modelidir.

20.09.2019 11:52 - Son Güncelleme: 20.09.2019 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





