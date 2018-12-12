Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Geçmişte hiçbir hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor.