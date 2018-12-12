Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

Trafik sigortası 2019 fiyatları açıklandı. Yeni trafik sigortası fiyatları, araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişlerine göre ocak ayından itibaren uygulanacak. Peki İstanbul'da trafik sigortası fiyatları ne kadar olacak? Trafik sigortası hangi ilde ucuz, hangi ilde pahalı? İşte il il 2019'un trafik sigortası fiyatları...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:12:48 Güncelleme: 09:17:47
Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

Araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişine göre tüm illerde 2019 Ocak ayından itibaren uygulanacak trafik sigortası primleri belli oldu.

Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

İşte, tüm illerin, tüm araç gruplarını ve sigorta yaptıran sürücülerin hasar geçmişine göre 2019 yılı trafik sigortası fiyatları...

Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

BİRİNCİ BASAMAK NEDİR, YEDİNCİ BASAMAK NEDİR?

Özellikle de en çok merak edilen konu, hangi durumlarda hasarlı sürücü, hasarsız sürücü konumuna düşüldüğü konusunda. Trafik sigortasında fiyatı belirleyen temel unsur, sürücünün hasar geçmişi.

Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

Fiyatlar, 'hasarsızlık kademesi' adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Bir anlamda trafik sigortasına giriş kademesi ve tavan fiyatta da tüm primler bu kademeye göre belirleniyor.

Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri

Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Geçmişte hiçbir hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor.

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