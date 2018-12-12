Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu! İşte il il trafik sigortası primleri
Trafik sigortası 2019 fiyatları açıklandı. Yeni trafik sigortası fiyatları, araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişlerine göre ocak ayından itibaren uygulanacak. Peki İstanbul'da trafik sigortası fiyatları ne kadar olacak? Trafik sigortası hangi ilde ucuz, hangi ilde pahalı? İşte il il 2019'un trafik sigortası fiyatları...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:12:48 Güncelleme: 09:17:47
Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Geçmişte hiçbir hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor.
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