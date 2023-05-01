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TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ | Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları!

Sıfır km Toyota modellerinin güncel fiyat listeleri merak ediliyor. Mayıs itibariyle Toyota araç fiyatlarını güncelledi. Bu nedenle araba almak isteyen binlerce kişi Toyota tarafından ilan edilen güncel satış listesini merak ediyor. Toyota Yaris Cross ve Toyota Corolla fiyatları en çok aratılanlar arasında yer aldı. İşte Mayıs 2023 Toyota güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
01.05.2023 17:21 - Son Güncelleme: 01.05.2023 17:21
TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ | Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları!

Toyota mayıs ayı fiyat listesini güncelledi. Binlerce vatandaş Toyota'nın paylaşmış olduğu 2023 güncel fiyat listesini merak ediyor. İşte Toyota Yaris Cross, Corolla güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ | Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları!

COROLLA FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision 781.150

1.5 Vision Multidrive S 815.150

1.5 Dream Multidrive S 895.600

TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ | Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları!

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 950.700

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.008.400

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.090.250

TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ | Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları!

COROLLA HYBRİD FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.036.800

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.074.800

TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ | Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları!

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.102.900

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.184.750

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