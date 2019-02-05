Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

6 FARKLI ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Aurus'un CEO'su Franz Hilgert geçen sene yaptığı açıklamada lüks araçların ilk olarak Rusya'da satılacağını daha sonra dünya pazarına açılmayı planladıklarını belirtmişti. Araçlar, dünya çapında 6 farklı bölgeye ihraç edilecek. Hilgert, yeni araçlar için ilk ihracatın Avrupa pazarına yapılacağını, dışarıdan ilk ön siparişleri aldıklarını açıklamıştı.

