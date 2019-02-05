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Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın yeni arabası Aurus'un bayilerinin 15 Şubat'tan itibaren limuzin ve binek araçlar için ön sipariş almaya başlayacağını duyurdu.

05.02.2019 18:01 - Son Güncelleme: 05.02.2019 18:14
Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

ÖN SİPARİŞ ALINACAK

Aurus arabalarının resmi ticaret ortakları olan Avilion ve Panavto bayileri, başkanlık araçlarının teslimatının tamamlanmasının ardından ön siparişleri almaya başlayacak.

Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

Müşteriler ön sipariş kapsamında Vladimir Putin'in limuzini Aurus Senat Limousine L700'e ve aynı aracın binek versiyonu olan Aurus Senat S600'e ulaşabilecekler.

Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Maturov, "İlgili müşterilerin, markanın resmi ortaklarıyla birebir iletişim kurabilme fırsatı olacak" dedi. Aynı zamanda yeni araçlar için ön siparişlerin alımına da devam edildiğini ekledi.

Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

6 FARKLI ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Aurus'un CEO'su Franz Hilgert geçen sene yaptığı açıklamada lüks araçların ilk olarak Rusya'da satılacağını daha sonra dünya pazarına açılmayı planladıklarını belirtmişti. Araçlar, dünya çapında 6 farklı bölgeye ihraç edilecek. Hilgert, yeni araçlar için ilk ihracatın Avrupa pazarına yapılacağını, dışarıdan ilk ön siparişleri aldıklarını açıklamıştı.

Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!

Şirket, 2021 yılına dek 5.000 kadar Aurus aracı üretmeyi planlıyor.

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