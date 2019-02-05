Putin'in canavarı dünya pazarına açılıyor!
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın yeni arabası Aurus'un bayilerinin 15 Şubat'tan itibaren limuzin ve binek araçlar için ön sipariş almaya başlayacağını duyurdu.
05.02.2019 18:01 - Son Güncelleme: 05.02.2019 18:14
6 FARKLI ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
Aurus'un CEO'su Franz Hilgert geçen sene yaptığı açıklamada lüks araçların ilk olarak Rusya'da satılacağını daha sonra dünya pazarına açılmayı planladıklarını belirtmişti. Araçlar, dünya çapında 6 farklı bölgeye ihraç edilecek. Hilgert, yeni araçlar için ilk ihracatın Avrupa pazarına yapılacağını, dışarıdan ilk ön siparişleri aldıklarını açıklamıştı.
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