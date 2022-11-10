Togg’a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi’ne akın etti

Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.