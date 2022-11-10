Vav TV İzle
Haberler Otomobil Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti

Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde banttan indirildi. Yerli otomobil Togg'un ilk deneyim merkezi de İstanbul'da açıldı. Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

10.11.2022 20:42 - Son Güncelleme: 10.11.2022 20:42
Togg’a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi’ne akın etti

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde banttan indirildi. Yerli otomobil Togg'un ilk deneyim merkezi de İstanbul'da açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Togg’a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi’ne akın etti

Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu.

Togg’a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi’ne akın etti

VATANDAŞTAN TOGG'A BÜYÜK İLGİ

Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

Togg’a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi’ne akın etti

Togg Deneyim Merkezi'nde Togg'u inceleyen bir vatandaş, "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım. Hakikaten rakipleriyle yarışır durumda. Yerli olmasından dolayı kesinlikle almak isterim." ifadelerini kullandı.

Togg’a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi’ne akın etti

Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA