Togg'a büyük ilgi! Vatandaşlar Togg Deneyim Merkezi'ne akın etti
Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde banttan indirildi. Yerli otomobil Togg'un ilk deneyim merkezi de İstanbul'da açıldı. Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.
10.11.2022 20:42 - Son Güncelleme: 10.11.2022 20:42
Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde banttan indirildi. Yerli otomobil Togg'un ilk deneyim merkezi de İstanbul'da açıldı.
Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.