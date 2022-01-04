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Haberler Otomobil TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan'ın son hali heyecanlandırdı

TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan'ın son hali heyecanlandırdı

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyacana neden olan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'tak CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı.

04.01.2022 12:53 - Son Güncelleme: 04.01.2022 13:09
TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan’ın son hali heyecanlandırdı

Yerli otomobil TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkacak.

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TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan’ın son hali heyecanlandırdı

Fuar öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.

TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan’ın son hali heyecanlandırdı

Yeni paylaşımda dikkat çeken detaylar

Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı.

TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan’ın son hali heyecanlandırdı

Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor.

TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan’ın son hali heyecanlandırdı

Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

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