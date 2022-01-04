TOGG dünya sahnesine çıkıyor! Yeni model mi gelecek? C-Sedan'ın son hali heyecanlandırdı
Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyacana neden olan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'tak CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı.
04.01.2022 12:53
- Son Güncelleme: 04.01.2022 13:09
Yerli otomobil TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkacak.
Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.