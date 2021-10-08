SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk! SUV satışları sedanı geçti
Son dakika haberleri... Türkiye'deki binek araç pazarında bir ilk gerçekleşti. Eylül ayında SUV satışları ilk kez sedan satışlarını geçti. Yıl toplamında en çok tercih edilen gövde tipi sedan otomobiller olmasına karşın satış verileri, SUV ile sedan arasındaki makasın daraldığına işaret etti. Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 payla SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti.
08.10.2021 11:26
- Son Güncelleme: 08.10.2021 11:35
Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.
Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.