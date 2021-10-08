SON DAKİKA: Türkiye’de bir ilk! SUV satışları sedanı geçti

Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.