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İkinci el kredili araba fiyatları ne kadar?

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu baplamda Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde piyasa canlandı. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte oto pazarlarında hareketlilik başladı. İkinci el araçlar şuan sıfır araçlara göre daha avantajlı duruyor. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. 2. el otomobil piyasasında oldukça ilgi gören bu araçların fiyatları 40 bin lira... İşte İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? 2.el araba fiyatları kredili! İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme

20.08.2019 16:25 - Son Güncelleme: 20.08.2019 16:25
Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları kaç para? İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı.

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları kaç para? İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi!

Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı.

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları kaç para? İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi!

40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor.

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları kaç para? İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi!

İŞTE O OTOMOBİLLER
Volkswagen Polo

2004 model

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları kaç para? İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi!

Citroen C4 dizel

2006 model

Citroen C3 dizel

2011 model

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