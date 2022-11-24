ÖTV matrah güncellemesi sonrası yeni araç fiyatları! Hangi araba ne kadar oldu? Fiat Egea, Renault Clio Kasım 2022 güncel fiyat listesi...

BAZI OTOMOBİL FİYATLARI DEĞİŞTİ

Satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı. Böylece bazı otomobillerde 30-40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu.