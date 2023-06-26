Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın! Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası var! Yapan bin pişman olur!
Kurban Bayramı için alınan 9 günlük tatil kararı, birçok kişinin seyahat planlarını yapmasına sebep oldu. Tatilin uzun olmasıyla birlikte, yollara çıkacak olan vatandaşlara araç ve ehliyet sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı. Yola çıkmadan önce aracın muayene kontrolünün yaptırılması gerektiği konusunda hatırlatmada bulunuldu. Bayram tatilleri, genellikle trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı dönemler arasında yer alır. Uzun tatiller, akraba ziyaretleri, tatil beldelerine yapılan seyahatler ve turistik bölgelere olan ilgi nedeniyle yollarda büyük bir hareketlilik yaşanır.
26.06.2023 08:44 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:44
Kurban Bayramı için alınan karar ile 9 günlük bayram tatili kararı alınırken tatilin uzun olması nedeniyle pek çok kişi seyahat programı hazırladı. Yola çıkacak kişilere araç ve ehliyet sahiplerine yapılan açıklama ile yola çıkmadan önce mutlaka muayene kontrolü yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.