Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın! Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası var! Yapan bin pişman olur!

Kurban Bayramı için alınan karar ile 9 günlük bayram tatili kararı alınırken tatilin uzun olması nedeniyle pek çok kişi seyahat programı hazırladı. Yola çıkacak kişilere araç ve ehliyet sahiplerine yapılan açıklama ile yola çıkmadan önce mutlaka muayene kontrolü yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.