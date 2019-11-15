Otomobillerdeki bu uyarıya dikkat! İşte otomobillerdeki ikaz lambaları ve anlamları...
Otomobiller yıllardır günlük yaşantımızın vazgeçilmezlerinden biri durumunda. Her gün milyonlarca kişi eve gelirken, işe giderken, gezerken otomobil kullanıyor. Bazen otomobiller arıza yapmadan önce bunun sinyalini uyarı ikaz lambalarıyla sürücülere veriyor. Ancak hangi araç ikaz lambası ne anlama geliyor çoğu sürücü bilmiyor. Birçoğumuz tarafından önemsiz sayılan bu uyarılar, araçlar için hayati önem taşıyor! İşte otomobillerde bulunan ikaz lambaları ve anlamları...
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...