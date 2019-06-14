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Otomobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

Hızla gelişen otomotiv teknolojileri şaşırtmaya devam ediyor. Giderek kullanımı artan akıllı sistemlere otomobillerin farları da ekleniyor. Artık otomobil farları birçok şeyi anlatacak. Kısacası akıllı far sistemi teknolojisi büyük bir devrim yaratacak. İşte görenleri şaşırtan yeni akıllı far teknolojisi...

14.06.2019 07:43 - Son Güncelleme: 14.06.2019 07:46
Otmobobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

Alman mübendislerin geliştirdiği yeni teknoloji bir süredir konuşuluyor; ancak henüz asfalta çıkanı gören yok! İşte görenleri şaşırtan yeni akıllı far teknolojisi...

Otmobobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

Mercedes LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015'te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.

Otmobobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vaat ediyor.

Otmobobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

Otmobobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.

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