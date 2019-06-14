Otomobillerde yeni dönem başlıyor! İşte yeni akıllı far teknolojisi

Hızla gelişen otomotiv teknolojileri şaşırtmaya devam ediyor. Giderek kullanımı artan akıllı sistemlere otomobillerin farları da ekleniyor. Artık otomobil farları birçok şeyi anlatacak. Kısacası akıllı far sistemi teknolojisi büyük bir devrim yaratacak. İşte görenleri şaşırtan yeni akıllı far teknolojisi...

14.06.2019 07:43 - Son Güncelleme: 14.06.2019 07:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





