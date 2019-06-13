Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı araçtan milyonlar kazandı! (Ford Mustang modifiye)
Modifiye fanatikleri bu haberi okumadan edemeyecek. Külüstür arabayı servete dönüştüren adam sosyal medyada adeta fenomen oldu. Ucuz bir fiyata yani bin 200 TL'ye aldığı aracı yaptığı modifiye ile 8 milyona sattı. Otomobil modifiye uzmanlarının hayerete düştüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte modifiye severlerin hayranlıkla izlediği o değişimin hikayesi... Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir.
Bazen en kötüsüne bile şans vermek gerekir. İşte bu da onlardan biri. Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...
Mustang adının hikayesi bile ilginç. Henry Ford isim olarak T-bird'ü arzu ederken, tasarımcılar Cougar veya Torino olmasını istemişler. Hatta Torino isimli reklam kampanyaları bile hazırlanmış. Mustang'lar adlı bir kitap Ford'un araştırma departmanı müdürü Robert J.Eggert'in karısı tarafından kendisine hediye edilince listeye bu isimde eklenmiş.