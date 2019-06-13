Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı araçtan milyonlar kazandı! (Ford Mustang modifiye)

Bazen en kötüsüne bile şans vermek gerekir. İşte bu da onlardan biri. Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

Mustang adının hikayesi bile ilginç. Henry Ford isim olarak T-bird'ü arzu ederken, tasarımcılar Cougar veya Torino olmasını istemişler. Hatta Torino isimli reklam kampanyaları bile hazırlanmış. Mustang'lar adlı bir kitap Ford'un araştırma departmanı müdürü Robert J.Eggert'in karısı tarafından kendisine hediye edilince listeye bu isimde eklenmiş.