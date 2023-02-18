O sitede Çamoluk Otomotiv rüzgarı kırdı geçirdi! Araba alacaklar şoke oldu... ’Yeni Çamoluk Otomotiv’in önünden geçmiş satılık araba’ ilanı!

Yeni Çamoluk Otomotiv en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Depremin yaralarını sarmak içinse ortak canlı yayın Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası düzenlendi. Bu bağış kampanyasına damga vuran olay ise Yeni Çamoluk sahibi Hamit Duras'ın bağış miktarıydı. Bu nedenle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çamoluk Otomotiv'in sahibinden açıklama geldi. Olayların ardından araba ilanlarının yer aldığı bir sitede birçok arabaya yazılan açıklama yüzleri güldürdü. Çamoluk Otomotiv'in popülaritesinden faydalanmak isteyenler kendi araba ilanlarına Çamoluk Otomotivi eklemek için çeşitli yöntemler aramaya başladı. Ortaya çıkanlar ise vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte detaylar...