O sitede Çamoluk Otomotiv rüzgarı kırdı geçirdi! Araba alacaklar şoke oldu... 'Yeni Çamoluk Otomotiv'in önünden geçmiş satılık araba' ilanı!
Yeni Çamoluk Otomotiv en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına katılarak 50 milyar TL bağışladığı söylenen Yeni Çamoluk otomotiv sahibi Hamit Duras Türkiye'ye damga vurdu. Yaşanan olayların ardından oldukça popüler hale gelen markayı kullanmak isteyenler arabalarının ilan başlıklarına eğlenceli metinler yazdı. 'Çamoluk Otomotiv'in önünden geçmiş araba' veya 'Çamoluk Otomotiv'in peşinde koştuğu araba' İşte Yeni Çamoluk Otomotiv ilanları.
18.02.2023 09:22 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:22
Yeni Çamoluk Otomotiv en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Depremin yaralarını sarmak içinse ortak canlı yayın Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası düzenlendi. Bu bağış kampanyasına damga vuran olay ise Yeni Çamoluk sahibi Hamit Duras'ın bağış miktarıydı. Bu nedenle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çamoluk Otomotiv'in sahibinden açıklama geldi. Olayların ardından araba ilanlarının yer aldığı bir sitede birçok arabaya yazılan açıklama yüzleri güldürdü. Çamoluk Otomotiv'in popülaritesinden faydalanmak isteyenler kendi araba ilanlarına Çamoluk Otomotivi eklemek için çeşitli yöntemler aramaya başladı. Ortaya çıkanlar ise vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte detaylar...