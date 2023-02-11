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Araba tutkunları müjde! Türkiye fiyatı ortaya çıktı! Sıfır üretime başlıyor! 2023 model Tofaş, Şahin, Doğan Türkiye fiyat listesi...

2023 Tofaş, Şahin, Doğan fiyatları merak ediliyor. Seveneri için müjde geldi. Bu araçların sıfır modelleri yeniden üretilecek. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Tofaş Şahin otomobiller, Etiyopya'da tekrar üretilecek. İşte 2023 model Tofaş, Şahin ve Doğan araba fiyatları...

takvim.com.tr
11.02.2023 09:06 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:07
Araba tutkunları müjde! Fiyatları ortaya çıktı! Sıfır üretime başlıyor! 2023 model Tofaş, Şahin, Doğan Türkiye fiyat listesi...

Türkiye'de 1988 yılında başlayan Tofaş Kuş Serisi otomobil üretimi, 2002 yılında durdurulmuştu.2023 model TOfaş üretiminin başladığına dair gelen müjde araba tutkunlarını mutlu etti. İşte Tofaş 2023 fiyatları...

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Araba tutkunları müjde! Fiyatları ortaya çıktı! Sıfır üretime başlıyor! 2023 model Tofaş, Şahin, Doğan Türkiye fiyat listesi...

Tofaş Şahin otomobiller, 10 yılı aşkın bir süre Mısır ve Etiyopya'da üretilmeye devam etti.

Araba tutkunları müjde! Fiyatları ortaya çıktı! Sıfır üretime başlıyor! 2023 model Tofaş, Şahin, Doğan Türkiye fiyat listesi...

2023 model Tofaş araçları tasarım, uyum, renk, motor gücü, yakıt tasarrufu, ekonomik boyutu, araç içi boyut ve diğer özellikleriyle birçok kişiyi heyecanlandırdı.

Araba tutkunları müjde! Fiyatları ortaya çıktı! Sıfır üretime başlıyor! 2023 model Tofaş, Şahin, Doğan Türkiye fiyat listesi...

YENİDEN ÜRETİLİYOR

Tofaş Şahin'in 2023 model yeni versiyonunu Etiyopya üretecek. 2023 model Şahin elektrikli bir motorla gelecek ve tam otomatik olacak.

Araba tutkunları müjde! Fiyatları ortaya çıktı! Sıfır üretime başlıyor! 2023 model Tofaş, Şahin, Doğan Türkiye fiyat listesi...

ŞASE YAPISI DEĞİİŞİYOR

Tofaş Şahin'in 2023 model yeni versiyonunda çift parçalı şase yapısından, tek parçalı şase yapısına dönülecek böylece ufak kazalarda bile araç ortadan bölünmeyecek.

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