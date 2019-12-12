Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Otomobilin dış tasarımı tamamen incelendiğinde GLC'nin gerçek bir minyatürü olmuş diyebiliriz. Eski versiyona göre daha yüksek, daha kısa ve kullanışlı bir otomobil olmuş. Ayrıca daha teknolojik ve daha ekonomik olduğu da söyleniyor.