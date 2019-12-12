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Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes, ürün gamındaki en küçük SUV modeli olan GLA serisini yeniledi. Aracın yeni neslinin tanıtımı, otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekti. İki motor seçeneğiyle birlitke görücüye çıkan GLA'da, motor seçenekleri arasında artık dizel ünitenin olmaması dikkat çekiyor. İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları...

12.12.2019 17:02 - Son Güncelleme: 12.12.2019 17:02
Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Alman üretici Mercedes-Benz'in ürün gamındaki en küçük SUV model olan GLA yenilendi. Otomobilin ikinci neslinin tanıtılması ile birlikte, Mercedes'in kompakt model ailesinin tamamı da yenilenmiş oldu. İki motor seçeneği ile görücüye çıkan GLA'da, motor seçenekleri arasında artık dizel ünitenin olmaması dikkat çekiyor.

Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Bugüne kadar 1 milyon adet satılan otomobil markanın kompakt sınıftaki en önemli temsilcilerinden biri. Bu yeni versiyonla birlikte marka kompakt sınıf modellerini tamamen yenilemiş oluyor.

Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Yeni GLA tasarım olarak eski versiyona göre daha fazla SUV formatında. Yüksek tavanı, uzun ama eğik burnu, dik arka tasarımı bu maceracı otomobili tamamıyla farklılaştırmış.

Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Otomobilin dış tasarımı tamamen incelendiğinde GLC'nin gerçek bir minyatürü olmuş diyebiliriz. Eski versiyona göre daha yüksek, daha kısa ve kullanışlı bir otomobil olmuş. Ayrıca daha teknolojik ve daha ekonomik olduğu da söyleniyor.

Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları

Aracın arka kısmında ise esi versiyona göre daha küçük olarak tasarlanan çift parçalı stoplar hemen dikkat çekiyor.

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