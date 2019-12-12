Mercedes'in yeni modeli görücüye çıktı! İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes, ürün gamındaki en küçük SUV modeli olan GLA serisini yeniledi. Aracın yeni neslinin tanıtımı, otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekti. İki motor seçeneğiyle birlitke görücüye çıkan GLA'da, motor seçenekleri arasında artık dizel ünitenin olmaması dikkat çekiyor. İşte 2020 Mercedes GLA özellikleri ve fotoğrafları...
12.12.2019 17:02
- Son Güncelleme: 12.12.2019 17:02
Alman üretici Mercedes-Benz'in ürün gamındaki en küçük SUV model olan GLA yenilendi. Otomobilin ikinci neslinin tanıtılması ile birlikte, Mercedes'in kompakt model ailesinin tamamı da yenilenmiş oldu. İki motor seçeneği ile görücüye çıkan GLA'da, motor seçenekleri arasında artık dizel ünitenin olmaması dikkat çekiyor.
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