Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Buldukları her şeyi didik didik ederek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu delik deşik etti.



Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içinden çıkanları izleyicilerle paylaştı. Fenomen YouTuber'ların videosu internette izlenme rekorları kırdı.