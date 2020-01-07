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Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

Mercedes Vision AVTR olarak isimlendirdiği yeni nesil aracını tanıttı. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış görüntüsü ve donanımıyla herkesi kendisine hayran bırakan Mercedes-Benz Vision AVTR özelliklerinde kapı olmaması, aracın arka kısmında 33 adet çok yönlü ve hareketli küçük biyonik kapakçıklar bulunması dikkat çekti. Aracın yollarda görünmesi şu an için mümkün olmasa da Vision AVTR, Mercedes'in geleceğe olan bakışını gösteriyor. İşte Mercedes-Benz Vision AVTR ve özellikleri...

07.01.2020 13:58 - Son Güncelleme: 07.01.2020 14:17
Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2020'nin başlamasıyla birlikte tüketiciler, teknoloji devlerinin yeni ürünleriyle tanışmaya başladılar.

Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

Etkinliklere katılan şirketler arasında otomobil dünyasının en önemli temsilcilerinde Mercedes de vardı. Otomobil devi, CES 2020 etkinlikleri kapsamında "Vision AVTR" isimli bir konsept araç tanıttı.

Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

Mercedes'in tanıttığı yeni konsept araç, bilim kurgu filmlerinden hayatımıza girmiş gibi görünen tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

Teknolojik açıdan da dolu dolu olan araç, geleceğin otomobillerinin nasıl olabileceğine dair bir ön bakış atmamıza da yardımcı oluyor.

Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

MERCEDES-BENZ VİSİON AVTR ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Alman otomotiv devi Daimler, katılımcısı olduğu CES 2020'de Mercedes-Benz Vision AVTR konseptini görücüye çıkardı. Avatar filminden esinlenerek tasarlanan Vision AVTR; insan, makine ve doğa arasındaki iletişimin gelecekte nasıl olabileceğini gösteriyor.

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