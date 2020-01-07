Mercedes-Benz Vision AVTR özellikleri inanılmaz! Kapısı yok, biyonik kapakçıklar var...

Mercedes Vision AVTR olarak isimlendirdiği yeni nesil aracını tanıttı. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış görüntüsü ve donanımıyla herkesi kendisine hayran bırakan Mercedes-Benz Vision AVTR özelliklerinde kapı olmaması, aracın arka kısmında 33 adet çok yönlü ve hareketli küçük biyonik kapakçıklar bulunması dikkat çekti. Aracın yollarda görünmesi şu an için mümkün olmasa da Vision AVTR, Mercedes'in geleceğe olan bakışını gösteriyor. İşte Mercedes-Benz Vision AVTR ve özellikleri...

07.01.2020 13:58 - Son Güncelleme: 07.01.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





