Merakla beklenen yeni Opel Astra ve Citroen E-C3 Aircross Türkiye'de!
Otomotiv dünyası, kompakt sınıfın en güçlü iki oyuncusundan gelen art arda haberlerle hareketlendi. Bir yanda köklü Alman üreticisi Opel, Rüsselsheim'da üretilen yeni Astra'nın, aydınlatmalı amblem tasarımına sahip ilk ipuçlarını paylaştı.
🔌 ŞARJ KOLAYLIĞI VE KONFOR DONANIMLARI
Yeni e-C3 Aircross "uzun menzil" versiyonu, kullanıcıların şarj konusundaki endişelerini azaltacak çözümler sunuyor:
|Şarj Tipi
|Batarya Doluluk Aralığı
|Şarj Süresi
|AC Şarj (7 kW)
|%20'den %80'e
|Yaklaşık 5 saat 5 dakika
|AC Şarj (11 kW)
|%20'den %80'e
|Yaklaşık 3 saat 25 dakika
|DC Hızlı Şarj (100 kW)
|%20'den %80'e
|Sadece 28 dakika