Merakla beklenen yeni Opel Astra ve Citroen E-C3 Aircross Türkiye'de!

Otomotiv dünyası, kompakt sınıfın en güçlü iki oyuncusundan gelen art arda haberlerle hareketlendi. Bir yanda köklü Alman üreticisi Opel, Rüsselsheim'da üretilen yeni Astra'nın, aydınlatmalı amblem tasarımına sahip ilk ipuçlarını paylaştı.

Kompakt ve SUV segmentlerinde çığır açan iki büyük gelişme, araç almayı düşünen herkesin odağına yerleşti.

OPEL ASTRA: AYDINLATMALI LOGO VE KESKİN VİZÖR TASARIMIYLA GERİ DÖNÜYOR

Alman mühendislik devi Opel, Rüsselsheim'daki tesislerinde üretilen ve kompakt sınıfın en çok satan modellerinden olan Astra ve station wagon versiyonu Astra Sports Tourer'ın tasarımına dair uzun süredir beklenen ilk görselleri sonunda paylaştı.

"ALMAN MALI" MÜHENDİSLİK GELENEĞİ SÜRÜYOR

Yeni Astra'nın silüetine bakıldığında, markanın daha keskin ve teknik detaylarla donatılmış bir estetiğe yöneldiği açıkça görülüyor. Bu tasarım felsefesi, aracın hem dinamik hem de sofistike bir duruş sergilemesini sağlıyor.

  • Yeni Vizor Tasarımı: Markanın karakteristik yüzü haline gelen Opel Vizor, yeni modelde eskisinden daha ince ve daha belirgin bir yapıya kavuşuyor. Bu da ön cepheye daha agresif ve modern bir hava katıyor.

  • Aydınlatmalı Logo Bir İlk: Otomobil tarihinde ilk kez, Opel Blitz amblemi aydınlatmalı olarak sunulacak. Bu detay, özellikle gece sürüşlerinde araca premium ve çarpıcı bir imza kazandıracak.

  • Konseptten İlham Alan Çizgiler: Yeni tasarımın ilham kaynağı, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo konsept otomobili. Bu konsept aracın karakteristik unsurları ve ışık şeritleri, seri üretim modeline adapte edilerek fütüristik bir görünüm elde edilmiş.

Opel CEO'su Florian Huettl, yeni modellerin sadece hassas tasarım vurgularıyla değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojilerle de geleceğinin altını çizdi. Rüsselsheim'da tasarlanıp üretilen bu araç, "Alman malı" mühendislik geleneğini en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Aracın dünya lansmanı ve merak edilen diğer teknik özellikleri hakkındaki detayların çok yakında paylaşılması bekleniyor.

💚 CİTROËN E-C3 AİRCROSS UZUN MENZİL TÜRKİYE YOLLARINDA

Fransız üretici Citroën, B-SUV segmentindeki iddialı elektrikli modeli e-C3 Aircross'un "uzun menzil" versiyonunu nihayet Türkiye pazarına sundu. Mayıs sonunda standart menzil seçeneği ile tanıştığımız modelin, uzun yolculukları seven kullanıcılar için özel olarak geliştirilen bu versiyonu büyük ilgi görüyor.

🔋 399 KİLOMETRE MENZİL VE REKABETÇİ FİYAT

Yeni e-C3 Aircross'un uzun menzilli versiyonu, 54 kWh batarya kapasitesi sayesinde WLTP verilerine göre ortalama 399 kilometre menzil sunuyor. Bu rakam, şehir içi ve şehirler arası kullanımlarda yeterli mobilite deneyimi vaat ediyor.

  • Türkiye Satış Fiyatı: Aracın bu versiyonu, 1 milyon 704 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

  • Daha Güçlü Dış Tasarım: Dışarıdan daha kaslı ve güçlü bir SUV silüetine sahip olan model, şık detaylarıyla da dikkat çekiyor.

  • Ferah İç Mekan ve Konfor: 4,39 metre uzunluğa sahip olan uzun menzil versiyonu, ferah bir araç içi konfor deneyimi ve daha uzun mesafeli mobilite ile öne çıkıyor.

🛠️ AKILLI OTOMOBİL PLATFORMU VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Citroën'in elektrikli çözümlere uygun olarak tasarladığı Akıllı Otomobil Platformu'nu kullanan e-C3 Aircross, günlük trafiğe uyum sağlamak üzere gereken tüm performansı hızlıca karşılıyor.

  • Batarya Teknolojisi: Uzun menzil versiyonu, 54 kWh LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte geliyor.

  • Motor Gücü ve Performans: 83 kW / 113 HP gücündeki motor, anlık tork sayesinde doğrusal bir hızlanma performansı ve 143 km/saat maksimum sürat imkânı sunuyor.

  • Verimlilik: Karma tüketimi 16,1 kWh/100 kilometre olarak belirlenen bu versiyon, son derece verimli bir elektrikli sürüş deneyimi sağlıyor.

🔌 ŞARJ KOLAYLIĞI VE KONFOR DONANIMLARI

Yeni e-C3 Aircross "uzun menzil" versiyonu, kullanıcıların şarj konusundaki endişelerini azaltacak çözümler sunuyor:

Şarj Tipi Batarya Doluluk Aralığı Şarj Süresi
AC Şarj (7 kW) %20'den %80'e Yaklaşık 5 saat 5 dakika
AC Şarj (11 kW) %20'den %80'e Yaklaşık 3 saat 25 dakika
DC Hızlı Şarj (100 kW) %20'den %80'e Sadece 28 dakika
Model, Max donanım seviyesi ile satışa sunuluyor ve bir dizi üstün konfor ve güvenlik özelliğiyle donatılmış durumda:

  • Süspansiyon ve Koltuklar: Citroën Advanced Comfort süspansiyon ve Advanced Comfort TEP/kumaş koltuklar, üst düzey bir sürüş konforu sunuyor.

  • Teknoloji ve Güvenlik: 10,25 inç renkli dokunmatik ekran, 3D navigasyon, kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi, aktif güvenlik fren sistemi ve yeni Citroën Head-Up gösterge gibi özellikler, hem güvenliği hem de dijital deneyimi en üst seviyeye taşıyor.

Otomotiv pazarında bu iki önemli modelin yerini almasıyla, kullanıcıların kompakt hatchback ve elektrikli B-SUV segmentlerindeki seçenekleri oldukça genişlemiş oldu.

Fotoğraflar: Opel, Citroen