Menzil kaygısı bitiyor: 600 kilometreyi aşan 10 model

Elektrikli otomobil pazarında rekabet artık yalnızca performans ve teknolojiyle sınırlı değil. Özellikle şarj altyapısına kolay erişimi olmayan kullanıcılar için menzil, satın alma kararındaki en kritik kriter haline geldi. İngiltere'de satışta bulunan ve resmi WLTP verilerine göre 600 km üzerinde menzil sunan yeni nesil elektrikli modeller, tek şarjla uzun yol yapabilme iddiasıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan "şarj kaygısı", yeni nesil batarya teknolojileri sayesinde giderek azalıyor. Özellikle evde şarj imkanı bulunmayan sürücüler için geliştirilen uzun menzilli modeller, daha seyrek şarj ihtiyacıyla günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor. İngiltere pazarındaki en uzun menzilli 10 elektrikli otomobilin tamamının artık 600 km sınırını aşması ise sektör açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE MENZİL YARIŞI

İngiltere'de satışta bulunan en uzun menzilli elektrikli otomobillerin sıralandığı yeni listede dikkat çeken bir detay da yer aldı. İlk kez, listenin tamamındaki modeller resmi WLTP verilerine göre 600 km üzerinde menzil sunuyor. Uzmanlara göre bu değerler gerçek kullanımda genellikle daha düşük olsa da araçları kıyaslamak açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

EN UZUN MENZİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

1) Mercedes-Benz CLA – 779 km

Mercedes'in yeni nesil elektrikli sedanı, 85 kWh bataryayla sınıfının en yüksek menzillerinden birini sunuyor. Uzun menzilinin yanı sıra sürüş konforu ve yol tutuş performansıyla da dikkat çekiyor.

2) Mercedes-Benz EQS – 774 km

Uzun süre segment lideri olan EQS, dev bataryası sayesinde gerçek kullanımda da yüksek menzil sunuyor. Lüks yapısı ve sessiz sürüş karakteriyle öne çıkıyor.

3) Audi A6 e-tron – 745 km

Audi'nin lüks elektrikli sedanı, konforlu sürüşü ve yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. Sessiz kabini ve uzun yol performansıyla premium sınıfta iddialı.

4) Polestar 3 – 705 km

107 kWh bataryaya sahip model, geniş iç hacmi ve güçlü menziliyle öne çıkıyor. Ağır yapısına rağmen konforlu ve dinamik sürüş sunuyor.

5) Tesla Model 3 – 702 km

Güncellenen Model 3, menzil konusunda yeniden rakipleriyle yarışır hale geldi. Geniş iç mekan ve teknolojik özellikleri kullanıcıların ilgisini çekiyor.

6) Peugeot E-3008 – 700 km

Peugeot'nun dikkat çeken elektrikli SUV modeli, yüksek menziliyle rakiplerini geride bırakıyor. Tasarımı beğeni toplasa da sert süspansiyon eleştiriliyor.

7) Volkswagen ID.7 – 697 km

Volkswagen'in uzun yol odaklı elektrikli modeli; geniş yaşam alanı, sessiz sürüşü ve büyük bagaj hacmiyle aile kullanıcılarına hitap ediyor.

8) Mercedes-Benz EQE – 690 km

EQE, güçlü menzil değerine rağmen dar arka yaşam alanı ve küçük bagajıyla eleştiriliyor. Buna karşın premium sürüş deneyimi sunuyor.

9) Porsche Taycan – 678 km

Porsche Taycan, yüksek performansı ve sportif sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Uzun menzil sunarken gerçek spor otomobil hissini korumayı başarıyor.

10) Peugeot E-5008 – 666 km

Yedi koltuklu yapısıyla dikkat çeken E-5008, uygun fiyatlı uzun menzilli aile SUV'ları arasında öne çıkıyor. Geniş iç hacmi uzun yolculuklara uygun.

(Telegraph, Takvim foto arşiv, AA)

Sena Demiröz
