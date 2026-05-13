Kadınlar mı erkekler mi daha sık kaza yapıyor? İşte trafikte en riskli yaş ve cinsiyet grubu

KADIN SÜRÜCÜLERDE HASAR SIKLIĞI DAHA YÜKSEK

Araştırmada cinsiyet bazlı dağılımlar da dikkat çekti. Birçok yaş grubunda kadın sürücüler, erkeklere göre daha yüksek hasar frekansına sahip oldu.

2026'nın ilk üç ayında 18-25 yaş grubunda kasko branşında kadın sürücülerde hasar frekansı yüzde 17,1 olarak ölçüldü. Erkeklerde ise bu oran yüzde 16,9 seviyesinde kaldı.

Trafik sigortasında da fark küçük olsa da benzer yönde gerçekleşti. Aynı yaş grubunda kadın sürücülerde hasar frekansı yüzde 6,5 olurken, erkeklerde oran yüzde 6,4 olarak kaydedildi.