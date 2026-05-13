Kadınlar mı erkekler mi daha sık kaza yapıyor? İşte trafikte en riskli yaş ve cinsiyet grubu

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayımladığı 2025 ve 2026 ilk çeyrek verileri, trafikteki risk haritasını netleştirdi. Uzman analizlerine göre kasko ve trafik sigortasında hasar frekansı kadın sürücülerde daha yüksek çıkarken, dosya başı maliyet kaleminde erkek sürücüler 202 bin 200 TL ile en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle 18-25 yaş grubundaki genç sürücülerin "en riskli segment" olarak işaretlendiği raporda hasar sıklığı ile kazanın ekonomik boyutu arasındaki makasın 26 yaş sonrasında nasıl açıldığına dair somut veriler dikkat çekiyor. İşte cinsiyet bazlı kaza istatistikleri ve sürücülerin yaş gruplarına göre değişen risk profilleri.

Kadınlar mı erkekler mi daha sık kaza yapıyor?

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayımladığı son veriler, trafikte kadın ve erkek sürücüler arasındaki risk farkını yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılı ile 2026'nın ilk üç aylık dönemini kapsayan araştırmaya göre kadın sürücüler birçok yaş grubunda daha yüksek hasar frekansına ulaştı. Ancak dosya başına maliyetlerde erkek sürücüler açık ara öne çıktı.

Özellikle genç yaş grubunda dikkat çeken veriler, hasarın sıklığı ile ekonomik boyutunun birbirinden ayrıştığını ortaya koydu.

GENÇ SÜRÜCÜLER RİSKTE İLK SIRADA

TSB verilerine göre en yüksek hasar oranı 18-25 yaş aralığında görüldü. Kasko sigortasında bu yaş grubunda hasar frekansı 2025'te yüzde 15,1 seviyesindeyken, 2026'nın ilk üç ayında yüzde 17'ye yükseldi.

Trafik sigortasında da benzer tablo oluştu. Aynı yaş grubunda hasar frekansı yüzde 5,2'den yüzde 6,4'e çıktı. Böylece genç sürücüler hem trafik hem de kasko tarafında en riskli segment olarak öne çıktı.

KADIN SÜRÜCÜLERDE HASAR SIKLIĞI DAHA YÜKSEK

Araştırmada cinsiyet bazlı dağılımlar da dikkat çekti. Birçok yaş grubunda kadın sürücüler, erkeklere göre daha yüksek hasar frekansına sahip oldu.

2026'nın ilk üç ayında 18-25 yaş grubunda kasko branşında kadın sürücülerde hasar frekansı yüzde 17,1 olarak ölçüldü. Erkeklerde ise bu oran yüzde 16,9 seviyesinde kaldı.

Trafik sigortasında da fark küçük olsa da benzer yönde gerçekleşti. Aynı yaş grubunda kadın sürücülerde hasar frekansı yüzde 6,5 olurken, erkeklerde oran yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

ASIL MALİYET ERKEK SÜRÜCÜLERDE YÜKSELDİ

Hasar sıklığında kadın sürücüler öne çıksa da maliyet tarafında tablo tersine döndü. Verilere göre erkek sürücüler daha ağır maddi sonuç doğuran kazalara karıştı.

Trafik sigortasında 18-25 yaş aralığındaki erkek sürücülerde dosya başına ortalama maliyet 202 bin 200 TL'ye ulaştı. Aynı yaş grubundaki kadın sürücülerde ise rakam 176 bin 200 TL seviyesinde kaldı.

İki grup arasındaki fark yaklaşık 26 bin TL olarak hesaplandı.

KASKODA DA BENZER TABLO OLUŞTU

Kasko verileri de erkek sürücülerde hasar maliyetinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

26-30 yaş grubunda erkek sürücülerde dosya başına ortalama maliyet 98 bin 900 TL'ye çıkarken, kadın sürücülerde bu rakam 85 bin 400 TL olarak kaydedildi.

Veriler, erkek sürücülerin daha yüksek maliyet oluşturan kazalara dahil olduğunu ortaya koydu.

26 YAŞ SONRASI FARK AÇILIYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise 26 yaş sonrasında hasar frekansındaki farkın daha belirgin hale gelmesi oldu.

Özellikle 26-45 yaş aralığında kadın sürücüler, hem trafik hem de kasko branşında erkeklere göre daha yüksek hasar frekansına ulaştı.

Trafik sigortasında 41-45 yaş grubundaki kadın sürücülerde hasar frekansı yüzde 5,2 seviyesine çıkarken, erkek sürücülerde oran yüzde 3,8'de kaldı.

Uzmanlar, hasar sıklığı ile hasarın büyüklüğünün farklı dinamiklerle şekillendiğine dikkat çekerken, sürüş alışkanlıkları, kullanım yoğunluğu ve araç tipi gibi unsurların tablo üzerinde belirleyici olduğuna işaret ediyor.